Odkrycie naukowców. W wodzie pitnej wykryto coś niepokojącego

Chloramina jest powszechnie stosowana do dezynfekcji wody, chroniąc przed chorobami jak cholera czy dur brzuszny. W USA ponad 113 mln osób spożywa wodę uzdatnianą w ten sposób. W Europie substancja ta jest stosowana na znacznie mniejszą skalę, ale także spotykana.

Zespół z University of Arkansas i ETH Zurich odkrył anion chloronitramidu (Cl–N–NO2-) , końcowy produkt rozkładu chloraminy. Choć jego toksyczność nie jest jeszcze znana, podobieństwo do innych toksycznych substancji budzi obawy. Badania nad tym związkiem trwają od dekady.

Grupa prof. Juliana Faireya podkreśla, że odkrycie anionu chloronitramidu to ważny krok w zrozumieniu mechanizmów powstawania toksycznych związków w wodzie. - To bardzo stabilny związek o niskiej masie cząsteczkowej. Niezwykle trudno było go znaleźć, a najbardziej skomplikowane okazało się udowodnienie, że ma strukturę, którą sugerowaliśmy - powiedział naukowiec.