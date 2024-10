Seria uderzeń z zaskoczenia. Rosyjskie pozycje w ogniu

Kolejny przykład na pomysłowość Ukraińców na froncie. Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy udostępniło nagranie z brawurowej akcji w obwodzie donieckim. Na materiale z ataku widać pojazd Humvee sprezentowany od USA. Co ciekawe, żołnierze Kijowa sprytnie zmodernizowali przestarzały pojazd terenowy. Na jego tyle zamontowano mobilny system artyleryjski oznaczony jako РСЗВ RAK-SA-12. Tym sposobem uzyskali sprawną i bardzo mobilną broń, z którą Rosjanie mają spore problemy. Najpierw dochodzi do ataku rakietowego, a zaraz po nim Ukraińcy błyskawicznie uciekają w inne miejsce, gdzie znów nękają okupantów na ich pozycjach. W pewnym momencie można zauważyć, jak rakiety dopadają armię Putina, czemu towarzyszą eksplozje i kłęby czarnego dymu. Takie rozwiązanie jest w dużej mierze wynikiem ukraińskiej kreatywności w adaptacji dostępnego sprzętu, aby uzyskać maksymalną efektywność na polu walki, więc można uznać, że jest to patent Ukraińców na zwiększenie mobilności wyrzutni rakietowych, a przede wszystkim zwiększa się też bezpieczeństwo żołnierzy.