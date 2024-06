Seria pożarów w turystycznym raju Polaków

Ministerstwo ds. Kryzysu Klimatycznego i Obrony Cywilnej poinformowało, że w weekend połowa terytorium Grecji znajdowała się w strefie podwyższonego ryzyka pożarowego. To oznacza, że istniało duże prawdopodobieństwo wybuchu pożarów, co zmusiło władze do podjęcia dodatkowych środków ostrożności.