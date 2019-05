Seria morderstw i gwałtów na Cyprze. Minister podał się do dymisji

Minister sprawiedliwości Cypru Ionas Nicolaou w czwartek ustąpił ze stanowiska w związku z szokującą sprawą seryjnego mordercy kobiet. 35-letni kapitan cypryjskiej gwardii narodowej Nikos Metaxa miał zamordować siedem kobiet i zgwałcić co najmniej dwie kobiety.

Minister Ionas Nicolaou wyjaśnił w czwartek, że podaje się do dymisji, bo to dla niego kwestia "sumienia i zasad". Zaznaczył jednak, że osobiście nie ponosi odpowiedzialności za to, iż policja początkowo nie zajęła się sprawą zaginionych ofiar - donosi tvn24.pl.