Seryjny zabójca na Cyprze. "Gwałcił, dusił a zwłoki wrzucał do szybu kopalni"

Przerażające informacje napłynęły z Cypru. 35-letni kapitan cypryjskiej Gwardii Narodowej Nikos Metaxa przyznał się do zabójstwa siedmiu cudzoziemek, w tym dwóch dziewczynek w wieku sześciu i ośmiu lat. Trwają poszukiwania ciał ofiar.

Niedziela 14 kwietnia. Niemiecki turysta, fotografując opuszczoną kopalnię pirytu w Mitsero, dostrzega unoszące się na powierzchni wypełnionego wodą szybu zwłoki kobiety. Miejscowa policja ustala, że należą one do 38-letniej obywatelki Filipin Mary Rose Tiburcio. Zaginęła ona w maju ubiegłego roku wraz ze swoją 6-letnia córeczką. Śledczy namierzają mężczyznę, z którym się wówczas umówiła na portalu randkowym. Okazuje się nim właśnie Metaxa. Funkcjonariusze odkrywają w jego komputerze szokujące dane. Są tam zdjęcia innych zaginionych kobiet. Jak dotąd cypryjski żołnierz przyznał się do 7 zabójstw w latach 2016 - 2018.