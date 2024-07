Seria kuriozalnych akcji WOPR. Ratownicy proszą, aby tego nie robić

Kacper Treder, koordynator ratowników WOPR w Łebie, w rozmowie z Wirtualną Polską przypomina akcję sprzed dwóch lat, gdzie właściwie cud uratował plażowicza, który podczas snu osunął się z materaca do wody. - Do ratowników przybiegło dziecko, mówiąc, że jego tata nie umiał pływać, ale wziął materac i wypłynął w morze. Odnaleźliśmy materac, ale już bez mężczyzny. Ten znajdował się pod powierzchnią wody. To cud, że go znaleźliśmy oraz że odzyskał oddech - opowiada Treder.