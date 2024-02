Seria decyzji prezydenta. "Absurdalne na wszystkich poziomach"

- Można powiedzieć, że Wąsik i Kamiński czy CPK, to są tematy, które pewnie dla elektoratu PiS-u są ważne. On te tematy bierze i mówi: no dobrze, co by tutaj zrobić, co mamy tutaj do dyspozycji, no mogę zwołać Radę Gabinetową. I to mu się jakoś łączy, zupełnie nie pasując. On nie widzi, że jakieś decorum jest w tym przypadku kompletnie naruszone - zaznacza prof. Matczak.