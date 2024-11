Serbowie żądają dymisji rządu. "Naród jest głodny sprawiedliwości"

W rozmowie z PAP, 30-letni Milosz podkreślił: – To, co zdarzyło się w Nowym Sadzie, to tylko ostatni epizod w procesie niszczenia kraju. Ten schemat jest wszystkim tutaj znany. Zawierane są tajne umowy, bliscy władzy ludzie się bogacą, a narodem nie przejmuje się nikt – zauważył Milosz.