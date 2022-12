Serbia. Ogłoszono stan wyjątkowy. Wykoleił się pociąg z amoniakiem

Jak podaje agencja Associated Press do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę między miastem Pirot a Staniczenje. Z nieustalonych dotychczas przyczyn z torów wypadło co najmniej dwadzieścia wagonów pociągu towarowego, którym transportowano amoniak. Jeden z nich wpadł do pobliskiej rzeki Niszawy, co wywołało gwałtowną reakcję gazu z wodą. W mieście Pirot ogłoszono stan wyjątkowy, władze zaapelowały do mieszkańców, by bez potrzeby nie wychodzili z domów.