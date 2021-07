WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze joanna senyszyn + 2 włodzimierz czarzastynowa lewica Dzisiaj, 19-07-2021 15:20 Senyszyn: Czarzasty powinien podać się do dymisji W programie "Newsroom WP" Joanna Senyszyn skomentowała głośne wydarzenia ostatnich dni, czyli zawieszenie ośmiu członków zarządu Nowej Lewicy przez jej przewodniczącego. - Włodzimierz Czarzasty powinien zrezygnować, ponieważ utracił poparcie i szacunek swojej partii. Działa w sposób niedemokratyczny. Powinien honorowa podać się do dymisji - uważa Joanna Senyszyn. Przypomnijmy, że przewodniczący zawiesił członków zarządu, ponieważ stracił w nim większość. - Co stało się z Włodzimierzem Czarzastym? - dopytywała prowadząca "Newsroom WP" Agnieszka Kopacz. - Myślę, że wydarzyło się coś złego. Wiosna również musi się poważnie zastanowić, czy chce być w partii, która jest niedemokratycznie zarządzana. (…) My tego nie uznajemy, dla nas nie są zawieszeni, ponieważ są to działania niezgodne z prawem - podkreśla Senyszyn. Była posłanka uważa, że po rezygnacji Czarzastego powinny odbyć się wybory, w których wybrany zostanie nowy przewodniczący. Nie uważa też, że sukces, jakim było wejście do Sejmu bloku lewicowego, należy do Czarzastego, ale do wszystkich osób, które angażują się w lokalne struktury formacji, dlatego nie obawia się kolejnych wyborów, które mogą odbyć się już bez udziału czołowego polityka Nowej Lewicy. Rozwiń