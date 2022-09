Sensacyjny pojedynek w Warszawie? W kuluarach krąży nowy scenariusz na rozbicie PiS

Co do mieszkańców Warszawy: trudno założyć dziś, jaka byłaby ich reakcja na start Rafała Trzaskowskiego w wyborach parlamentarnych. Zdaniem naszych rozmówców - wyborcy zrozumieliby motywy i argumenty stojące za kandydowaniem Trzaskowskiego do Sejmu. - Musiałoby to zostać jednak trafnie i przekonująco wytłumaczone - mówi jeden z rozmówców. Jak słyszymy, kandydowanie Trzaskowskiego w wyborach do parlamentu byłoby wykluczone w przypadku, gdyby pojawiło się zagrożenie wprowadzenia do stołecznego ratusza komisarza z ramienia PiS. - Tego ludzie by nam nie wybaczyli - mówi polityk opozycji.