Rafał Trzaskowski reaguje na miażdżący sondaż

Zaskakujące wyniki sondażu. Rafał Trzaskowski przekonuje

- My wszyscy myślimy o przyszłości. Chcemy przyszłości a nie powrotu do przeszłości, wyborcy też - skomentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wyniki sondażu Rafał Trzaskowski. - Donald Tusk świetnie to rozumie i zawsze o tym mówi, że wygrana opozycji to nie jest powrót do przeszłości - dodał.