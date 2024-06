Sensacyjne odkrycie na brzegu rzeki w Małopolsce. Wędkarz trafił na kość mamuta

Wyjątkowe odkrycie w Małopolsce. W Książnicach na brzegu Raby jeden z okolicznych wędkarzy znalazł kość mamuta z epoki lodowcowej. Wszystkim pochwaliła się gmina Gdów na Facebooku. Okazuje się, że wędkarz natrafił na tajemniczy przedmiot pod koniec maja. Wówczas o wszystkim powiadomił znajomych urzędników, a następnie tajemnicza kość trafiła do Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Teraz udostępniono zdjęcia nietypowego znaleziska po dokładnym jego wykopaniu. Naukowcy właśnie potwierdzili, że olbrzymia kość znaleziona przez wędkarza faktycznie należała do mamuta. W epoce lodowcowej zwierzęta te zamieszkiwały całą Polskę, więc trudno o wątpliwości. "Teren znaleziska został zabezpieczony, a sam fakt odnalezienia nietypowej kości został przez Urząd Gminy w Gdowie zgłoszony do Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Następnie, zgodnie z wytycznymi naukowców z PAN w Krakowie, kość została zabezpieczona do czasu ich przyjazdu na teren znaleziska - zdradziła kulisy całej akcji gmina Gdów.