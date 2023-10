Sensacyjna oferta. Kardynał chce się oddać Hamasowi w zamian za dzieci

- Jestem gotowy na wymianę, na wszystko, jeśli może to doprowadzić do wolności, do sprowadzenia dzieci do domu. Nie ma problemu. Z mojej strony jest całkowita chęć - oświadczył w poniedziałek podczas wideokonferencji z dziennikarzami we Włoszech przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na Ziemi Świętej.