Sensacja archeologiczna w Limie. Chcieli założyć gaz, odkryli coś niezwykłego

Niezwykłe odkrycie w stolicy Peru. W dzielnicy Carabayllo, w północnej części Limy, odkryto cmentarz przedinkaskiej cywilizacji z pochówkami rdzennych kultur sprzed ponad 600 i 800 lat. Odkrycia dokonali przypadkowo pracownicy firmy dystrybuującej gaz, podczas rozpoczęcia prac nad instalacją. Koparki wbiły się w jakiś przedmiot. Okazało się, że znajdują się tu bezcenne artefakty - ceramika, tekstylia i resztki roślin. Na miejsce wezwano służby. Archeolodzy szybko potwierdzili, że jest to cmentarz. Do tej pory badacze odkryli szczątki 11 osób, w tym dzieci. - Cały ten obszar był rozległym cmentarzem powiązanym ze stanowiskiem archeologicznym Cañón Hill. Z tego miejsca korzystano przez około 400 lat. Są tu pochówki odnoszące się do różnych kultur. Niektóre z nich pochodzą z kultury Chancay, sprzed ponad 600 lat. Inne związane są z kulturą Wari, co najmniej sprzed 800 lat - pokreśliła Cecilia Camargo, archeolożka i przedstawicielka firmy gazowej Calidda.