Sensacja archeologiczna w Egipcie. Prawdziwy skarb znaleziony pod ziemią

Kolejna sensacja archeologiczna w Egipcie. Tym razem badacze natrafili na niewielki posąg Sfinksa, który znajdował się wewnątrz dwupoziomowego grobowca w świątyni Dendera w prowincji Kina ok. 450 km od Kairu. Zdjęcia z wykopalisk udostępniło ministerstwo starożytności. Widać na nich, że znaleziony artefakt posiada uśmiech i dołeczki w policzkach. Według egiptologów jest to wapienna podobizna cesarza Klaudiusza. Ta teoria wydaje się być realna, a to dlatego, że Klaudiusz rozszerzył rzymskie wpływy w północnej Afryce w latach 41-54 n.e. Posąg jest miniaturą przy słynnym Sfinksie z Gizy, którego wysokość to 20 metrów. Oprócz tego cennego skarbu pod ziemią odkryto kamienną płytę z demotycznymi i hieroglificznymi napisami. Każdy szczegół na płycie zostanie poddany dokładnej analizie, ponieważ istnieje szansa, że skrywają one tajemnice odnośnie posągu Sfinksa. Prace archeologiczne w Egipcie, co kilka tygodni przynoszą kolejne odkrycia i jest to dobry sposób na przyciągnięcie większej ilości turystów w trakcie trwania krajowego kryzysu gospodarczego.