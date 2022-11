Sensacja archeologiczna w Chinach. Rzadkie odkrycie badaczy

We wschodniochińskiej prowincji Fujian w mieście Longyan, archeolodzy natrafili na dobrze zachowane odciski łap dinozaurów. Jak twierdzą badacze z chińskiej Akademii Nauk, odkrycie aż 15 metrów kwadratowych śladów historycznych stworzeń w jednym miejscu to rzadkość. Ślady dinozaurów zauważono na kamiennych płytach na terenie starej kopalni kredy. Naukowcy uważają, że skamieniałości te są dość rzadkie zarówno pod względem ilości, jak i wyrazistości, co sprawia, że mają one ogromne znaczenie dla lepszego poznania zwyczajów i środowiska życia późnokredowych dinozaurów. - Te ślady łap zostały pozostawione, gdy dinozaury żyły, co odróżnia je od szkieletów. Dzięki nim możemy dowiedzieć się więcej o zachowaniu dinozaurów, czy żyły w grupach, ich sposobie chodzenia i tak dalej - przekazał agencji Reutera Wang Baopeng z chińskiej Akademii Nauk. Co ciekawe, od listopada 2020 r., w mieście Longyan odnaleziono zróżnicowane skamieniałości dinozaurów, udowadniając tym samym, że prehistoryczne stworzenia żyły na tym obszarze przez długi czas.