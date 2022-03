Sensacja archeologiczna w Bytomiu. Hotel sprzed 150 lat odkryty pod ziemią

Przypadkowe odkrycie w Bytomiu. W trakcie prac ziemnych, w rejonie dawnego skweru przy ulicy Dworcowej, odkopano fundamenty hotelu Schlesischer Hof. Pochodzi on z 1874 roku. Został zniszczony w 1945 roku przez Rosjan w trakcie "wyzwalania" miasta. O niezwykłym odkryciu poinformował serwis bytomski.pl. Do sieci trafiły zdjęcia odkopanych fundamentów. Jak podają autorzy Cyfrowej Biblioteki Bytomskiej Architektury, hotel wzniesiono rok po wybudowaniu tuż przed nim dworca Kolei Górnośląskiej. Hotel był jednym z pierwszych budynków, jaki widzieli podróżni przyjeżdżający do Bytomia. Ariana Gano-Kotula w książce "Bytomskie Zabytki" wspomniała, że w Schlesischer Hof mieściła się najpiękniejsza w Bytomiu sala restauracyjna. Około 1960 roku pusty plac po przedwojennym hotelu częściowo przeznaczono pod urządzenie zielonego skweru, przy którym wybudowano 5-kondygnacyjny blok mieszkalny. Jak podaje serwis bytomski.pl, pod ziemią pozostały mury hotelowych piwnic. Część z nich jest wykonana nie z cegły, lecz z kamienia - podobnego do budulca, z jakiego wybudowano średniowieczne mury miejskie Bytomia. O znalezisku zadecyduje teraz konserwator zabytków.