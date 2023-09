Sensacja archeologiczna na budowie. Ważne odkrycie z Lubelszczyzny

Gdyby nie prace budowlane, do tego odkrycia, by nie doszło. Na terenie wsi Józefów-Pociecha na Lubelszczyźnie w trakcie budowy natknięto się na pozostałości po wczesnosłowiańskiej osadzie. Najnowsze zdjęcia wykopalisk udostępnił Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pierwszym sygnałem sugerującym, że w miejscu tym mogą znajdować się obiekty archeologiczne był spory poziom czarnej gleby, świadczący o używaniu w tym miejscu ognia. Z tego powodu zlecono badania pod kierownictwem Michała Kubera z Pracowni Archeologicznej "Archelius" z Lubartowa. Badania wykazały, że w tym miejscu znaleziono częściowo zagłębioną w ziemi chatę, w której sąsiedztwie znajdowało się palenisko. Co ciekawe, przy palenisku wykopano również liczne kawałki glinianych naczyń, a także bryły czy polepy, które mogły być częściami garnków. Zdaniem ekspertów z Lubartowa wstępnie ustalony czas istnienia osady w tym regionie to VIII-X wiek. "Największy z odkrytych obiektów, manifestował się jako owalne zaciemnienie odróżniające się na powierzchni odhumusowanego gruntu. Miał on wymiary około 4x2 m i głębokość 0,35 m. Takie właśnie cechy (wymiary, kształt) wskazują, że w miejscu tym znajdowała się niewielka chata. Kolejny z obiektów, interpretowany przez autora badań jako duże palenisko, miał nieregularny kształt i rozmiary powyżej 2 m. W jego wypełnisku odnaleziono liczne kawałki glinianych naczyń" - przekazał Lubelski Konserwator Zabytków.