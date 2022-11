Sensacja archeologiczna do rozszyfrowania. Starożytna wiadomość sprzed 2,1 tys. lat

Hiszpańscy badacze dokonali historycznego odkrycia na górze Irulegi w pobliżu doliny Aranguren niedaleko Pampeluny. Podczas prac archeologicznych przy ruinach średniowiecznego zamku i osady z epoki żelaza natknięto się na dobrze zachowany amulet dłoni z brązu, na której widniało aż 40 napisów. Jak się okazało, na odkopanym artefakcie znajdowały się słowa zapisane w języku baskijskim, pochodzące sprzed ponad 2 tys. lat. To sensacyjne odkrycie pomoże lepiej poznać historię starożytnych "Vasconów", którzy żyli na obecnych terenach Kraju Basków. "Ręka z Irulegi" to cienki arkusz brązu w kształcie dłoni, na którym widnieje język "Proto-Baski", czyli poprzednik języka baskijskiego, którym posługiwało się plemię z późnej epoki żelaza. To sensacyjne odkrycie może być jedną z największych zagadek dla lingwistów, która pomoże w ustaleniu początków euskary - języka baskijskiego. Nie jest on językiem indoeuropejskim, jego pochodzenie jest wciąż niejasne. - To znalezisko jest niezwykle ważne, zmusza nas do ponownej analizy tego, co wydaje nam się, że wiemy o kulturze i społeczeństwie starożytnych Vasconów - przekazał dla agencji Reutera Javier Velaza, profesor filologii łacińskiej na Uniwersytecie w Barcelonie. Archeolodzy rozszyfrowali dopiero jedno z 40 słów na "ręce z Irulegi", co tylko pobudza ich ciekawość w tym temacie.