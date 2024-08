Seniorzy napisali do prezydenta. Nie podoba im się renta wdowia

Seniorzy podkreślają, że renta wdowia będzie wypłacana z funduszu, na który składki wpłacają pracujący. "Jest to rodzaj ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy czy nieposiadania innych środków utrzymania z przyczyn od siebie niezależnych. I o ile niezdolność do pracy z powodu niepełnosprawności jest całkowicie sytuacją losową, to zostanie wdowcem czy wdową jest poniekąd wpisane w małżeństwo. Każda osoba pozostająca w małżeństwie wie, że będzie wdową lub wdowcem, lub pozostawi samotnego współmałżonka. Wdowieństwo nie jest sytuacją losową" - napisano.