Jak piszę "RTL", "mniej agresywne Chiny nie dają się prześcignąć". Pekin ma angażować dwa miliony agentów w wykorzystywanie sieci społecznościowych do promowania chińskiego reżimu. Dodatkowo mniejsze kraje, które nie mają siły militarnej, mają atakować Francję "we wszystkich kierunkach". Azerbejdżan ma być symbolem tego, co w sprawozdaniu nazywa się "uzbrojeniem", czyli uczynieniem z tych manipulacji broni samej w sobie.