"Pan jest głuchy i ślepy?". Kamiński oburzony raportem KE

Mariusz Kamiński w grudniu został skazany przez sąd na więzienie w związku z przekroczeniem uprawnień przy tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Polityk trafił do zakładu karnego. PiS przekonywało, że był "torturowany" - chodziło o to, że Kamiński był przymusowo dokarmiany w trakcie protestu głodowego. Po ułaskawieniu przez Andrzeja Dudę Kamiński wyszedł na wolność, a w czerwcu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył mandat europosła, startując z list PiS.