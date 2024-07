Mastalerek skomentował zamieszanie z Dudą. "Premiera miało nie być"

Prezydent Andrzej Duda nie pojawił się w środę na oficjalnych obchodach Święta Policji. Wywołało to falę krytyki w obozie rządzącym. W obronie prezydenta stanął natomiast Marcin Mastalerek. Prezydencki minister stwierdził, że jest to dowód na "podwójne standardy w stosunku do prezydenta i premiera".