Święto Policji. Zamieszanie z nominacjami generalskimi, nieoficjalne informacje

Co ciekawe, wątpliwości co do przyznania nominacji generalskiej były też wokół kandydatury komendanta głównego policji Boronia. - Prezydent zapamiętał policyjną akcję pod Pałacem Prezydenckim związaną z zatrzymaniem pod jego nieobecność Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Odebrał to jako zdradę głowy państwa. Naruszono jego prawo do prywatności - twierdzi osoba z otoczenia głowy państwa.