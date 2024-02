Senator zaniepokojony. "Konstytucja to nie karta menu".

Media donoszą, że koalicja rządząca będzie chciała zmieniać Trybunał Konstytucyjny za pomocą uchwał. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski Krzysztof Kwiatkowski mówił, że PiS grzmi, że wyroki Trybunału są ostateczne - Jeżeli ktoś dzisiaj mówił przestrzeganiu wyroków Trybunału Konstytucyjnego jako ostateczne i to ja się pytam, co się stało z wyrokiem z 2016 roku, którym mówił, że niekonstytucyjnie zabrano Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i przekazano te uprawnienia niekonstytucyjnej Radzie Mediów Narodowych - stwierdził senator. Tłumaczył również, że "Konstytucja to nie karta menu, gdzie wybiera się pomidorówkę, a odstawia rosół. Dodał, że zapoznają się propozycjami uchwał. - Jestem trochę zaniepokojony, bo my coraz bardziej wpadamy w niedookreśloną czarną dziurę prawną - powiedział b. minister sprawiedliwości.

