Senator Wadim Tyszkiewicz zostaje. "Chcieli zrobić z niego pisowca. To śmieszne, bo on PiS-u nie cierpi"

Były prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz zadeklarował w tym tygodniu, że może zrezygnować z mandatu senatora. "Polityka jest obrzydliwa. To nie mój świat i błędem było wchodzenie w tę matnię" – napisał. – Wadim oprzytomniał, nigdzie się nie wybiera – mówi WP jego kolega z Senatu.

– Gdyby Wadim rzucił mandatem, musiałyby się w jego okręgu odbyć wybory. Tam jest mniej więcej pół na pół, a więc wygrać mógłby kandydat PiS-u. Wówczas PiS z dodatkowym senatorem plus z Lidką Staroń miałby 50 senatorów, tak jak my. Mielibyśmy remis w Senacie. Wtedy faktycznie ktoś mógłby się od nas wyłamać, a PiS przejąłby izbę – wyjaśnia jeden z senatorów opozycji.

– Wadim nie zrezygnuje – twierdzi senator Jan Filip Libicki, który – jak przyznaje – rozmawiał z Tyszkiewiczem. – Wadim stwierdził, że jeśli miałby być przeszkodą, to się zrzeknie mandatu. Ale on to napisał w emocjach. Spóźnił się na głosowanie ws. "zdjęcia" z agendy głosowania nad kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa. Niektórzy koledzy z PO uznali, że Wadim zrobił to specjalnie. Bzdura – tłumaczy rozmówca WP.