Senator PiS krytykuje Kuchcińskiego. "Mamy niemego Marszałka Sejmu"

Marszałek Sejmu od tygodnia nie komentuje doniesień ws. używania rządowego samolotu przez członków jego rodziny. - Ta niezręczna sytuacja wynika z pewnej małomówności pana marszałka - ironizuje senator PiS Andrzej Bobkowski. I porównuje to do historii z XVIII wieku.

Deputowany do wyższej izby parlamentu formalnie jest bezpartyjny, jednak należy do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Z ramienia tej partii zdobył także mandat. Jak stwierdził, sytuacja z przelotami marszałka "żenuje go z kilku powodów".

- Nagonka na drugą osobę w państwie jest czymś żenującym. Jeżeli osoba ma prawo do korzystania z określonych paragrafów, przywilejów, to powinna mieć prawo to swobodnie robić, oczywiście kierując się rozsądkiem, zasadami. Właściwie nie wypada takiej osobie patrzeć na ręce - przyznał Bobko. Senator dodał, że "żenuje" go fakt , "że osobom najwyższego zaufania w państwie, które powinny świecić przykładem", "musimy patrzeć na ręce, tak jak pani w szkole patrzy na ręce uczniakom".