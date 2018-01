Senator PiS chciał nasłać na żonę prokuratorów. Znamy decyzję śledczych

Senator PiS Waldemar Bonkowski został oskarżony przez żonę m.in. o grożenie jej rodzinie atrapą broni, a także o przemoc psychiczną i ekonomiczną, wreszcie o zdradzanie jej z działaczką PiS poznaną na miesięcznicach smoleńskich. W reakcji chciał, aby żoną zajęli się prokuratorzy - w listopadzie złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wirtualna Polska poznała decyzję śledczych - odmówili wszczęcia postępowania.

Śledztwa nie będzie

Polityk zarzucił żonie kłamstwo i złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie, ale ta poprosiła o przekazanie sprawy do innej jednostki. Bonkowski jest w Kościerzynie wpływową postacią, zapewne więc śledczy nie chcieli być posądzeni o stronniczość. Sprawą zajęli się prokuratorzy z Malborka, którzy odmówili wszczęcia postępowania - poinformowała WP prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod którą podlegają jednostki w Kościerzynie i Malborku.

Niewinny? To nie tak

Polityk traktuje decyzję prokuratury jako dowód swojej niewinności. - Proszę pana, gdyby uznali, że rzeczywiście groziłem komuś bronią czy znęcałem się, to nie tylko wszczęto by postępowanie, ale już dawno wyprowadziliby mnie w kajdankach. A skoro umorzono, to nie trzeba dużego wysiłku intelektualnego, żeby stwierdzić, że zdaniem prokuratury tamte zarzuty się nie potwierdziły - przekonuje senator.

Problem w tym, że to tak nie działa. W przypadku takich zgłoszeń, prokuratorzy nie zajmują się treścią zarzutów, tylko sprawdzają, czy zachodzi uzasadniony interes społeczny, na podstawie którego to oni, a nie prywatny oskarżyciel mieliby się zająć rzekomymi pomówieniami. Senator wciąż musi się więc liczyć tym, że to on może stać się obiektem zainteresowania śledczych.