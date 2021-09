Senator krytykuje własną partię ws. "lex TVN". "Dowiedzieli się o tym z mediów"

Senat odrzucił w czwartek głosami opozycji projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zwany "lex TVN". Największą uwagę przykuł jednak fakt, że wyłamał się jeden senator Prawa i Sprawiedliwości, który zagłosował inaczej niż koledzy z obozu rządzącego. Jan Maria Jackowski w programie "Newsroom" WP podkreślił, że "była to świadoma i zapowiadana decyzja" oraz wyjaśnił, dlaczego tak zagłosował. - Przygotowano ustawę, która miała zapisy sprzeczne z konstytucją, co wykazały ekspertyzy ekspertów senackich i co nawet przyznawali przedstawiciele obozu rządzącego - powiedział przedstawiciel PiS. Senator wskazał również, że projekt miał wady od początku, ale ciężko było wychwycić je na wczesnym etapie legislacyjnym, bo nawet większość parlamentarzystów rządzącej partii "dowiedziało się o tym z mediów". - Zadziałano nagle i bez wcześniejszej szerszej dyskusji - stwierdził Jan Maria Jackowski.