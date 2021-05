Senator klubu PiS raczej nie udzieli poparcia partii Kaczyńskiego

Sejm ratyfikował europejski Fundusz Odbudowy. Teraz ustawą o ratyfikacji zajmie się Senat. Jak w tej sprawie zagłosuje senator PiS Jan Maria Jackowski? - Ja już na ten temat się wypowiadałem. Mam nadzieję, że w Senacie zostaną przeprowadzone dość szczegółowe analizy, również wszelkich skutków finansowych dla Polski - stwierdził w programie "Newsroom" senator PiS Jan Maria Jackowski. - W Sejmie przyjęto taką zasadę, że w ogóle lub prawie nie dyskutowano na ten temat. Można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z dość bezprecedensową sytuacją, że przy tak ważnym akcie, który będzie dotyczył przyszłości Polski, przyszłości politycznej, gospodarczej i społecznej, nie przeprowadzono dyskusji. Nawet nie dopuszczono ministra konstytucyjnego, jakim jest pan minister Zbigniew Ziobro, do tego, by on wypowiedział się na ten temat - dodał. - W Senacie na pewno będzie głęboka debata na ten temat i wszystko wskazuje na to, że ja nie poprę tej ratyfikacji - zapowiedział senator Jackowski. Dodał jednak, że jeśli podczas dyskusji zostanie przekonany, że będzie to korzystne dla Polski, to zdanie zmieni.

