Aborcja w Polsce. Tych słów nie da się zapomnieć

Senator Alicja Chybicka z Koalicji Obywatelskiej była gościem programu Newsroom Wirtualnej Polski. Polityk była pytana m.in. o to jakie kroki zamierza podjąć opozycja w związku z patem aborcyjnym z jakim mamy do czynienia w Polsce. Przypomnijmy, na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego usunięta została przesłanka pozwalająca usunąć ciążę, w której płód był poważnie chory. Senator Chybicka odparła, że wewnątrz KO powstaje specjalny zespół, którego celem będzie przygotowanie działań prawnych, które cofną decyzję TK. Na czele tej grupy stanie Małgorzata Kidawa-Błońska. Chybicka nie ma wątpliwości, że "kobietom należy dać wybór". Sama rozumie przez to powrót do kompromisu aborcyjnego, który funkcjonował od 1993 roku.

Rozwiń