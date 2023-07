Senator apeluje do Telusa. "To może być jedna z największych afer"

- Na początku swojej misji minister Telus zapowiedział, że ujawni listę firm, które skupowały zboże z Ukrainy. Dotąd słowa nie dotrzymał - stwierdził senator Jan Maria Jackowski w programie "Tłit". Polityk wspomniał, że pojawiają się komentarze wskazujące, iż lista nie jest publikowana, bo mogłaby być niewygodna dla obozu władzy. - Są również komentarze wskazujące, że w sprawę (skupu zboża z Ukrainy - red.) zaangażowani byli wysocy urzędnicy, że zachęcano firmy handlujące zbożem do jego kupowania - mówił senator. - Ujawnienie tej listy to klucz do zrozumienia tej sytuacji. (…) Jeżeli jest tak, jak wskazują pojawiające się komentarze, to mamy do czynienia z jedną z największych afer jakie mieliśmy w Polsce w ostatnich latach (…). Dlatego apeluję do Roberta Telusa o jej ujawnienie - mówił Jackowski. Zaznaczył, że temat nie "przycichnie", ponieważ we wrześniu znów Ukraina będzie dyskutowała sprawę eksportu zboża i produktów rolnych z Komisją Europejską.

