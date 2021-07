Senat. Media: Antoni Mężydło może zostać wyrzucony z klubu KO

Polityk zapewnił, że nawet jeśli zostanie wykluczony z senackiego klubu KO, to nadal będzie z nim głosował. To kolejne problemy klubu - w tej kadencji formacja straciła dwóch senatorów. Do Polski 2050 Szymona Hołowni odszedł Jacek Bury, a do klubu parlamentarnego PSL-UED - Kazimierz M. Ujazdowski.