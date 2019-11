Senat. Kto zostanie marszałkiem? Jest nowy kandydat

Na giełdzie nazwisk kandydatów opozycji na marszałka Senatu pojawiło się nowe nazwisko. To Zygmunt Frankiewicz, senator Koalicji Obywatelskiej i były prezydent Gliwic.

- Frankiewicz jest jednym z kilku poważnych kandydatów. To jest na pewno bardzo mocny zawodnik - mówi portalowi polityk z otoczenia Grzegorza Schetyny.

Co ciekawe, jako pierwszy kandydaturę Zygmunta Frankiewicza na marszałka Senatu wskazał wicepremier Jarosław Gowin. - To nie jest tak, że opozycja ma większość w Senacie, bo większości nie ma nikt. Z polityków opozycji dobrym kandydatem na marszałka izby wyższej byłby prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz - stwierdził 25 października w radiowej Trójce. Gowin zaznaczył, że choć jego wskazanie może być "pocałunkiem śmierci", to jednak zwrócił uwagę na nowego senatora.