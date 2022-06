Senat chce zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Poprawki uderzą w Izbę Dyscyplinarną

Pozbawienie sędziów Izby Dyscyplinarnej możliwości przejścia w stan spoczynku to zmiana przeciwna propozycji PiS. Partia rządząca chciała, aby sędziowie ci mogli zachować dotychczasową pensję w pełnej wysokości. Otrzymywaliby ją do końca życia. To około 30 tys. złotych miesięcznie.