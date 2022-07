Senacka komisja odrzuciła sprawozdanie KRRiT

W dyskusji ekspert Collegium Civitas i członek Rady Programowej TVP dr Krzysztof Luft zwrócił uwagę, że "KRRiT jest odpowiedzialna jakoś za to, jak jest realizowana ustawa przez nadawcę publicznego i ma, co więcej, różne instrumenty w tej sprawie". - Jest również w sprawozdaniu KRRiT ocena sprawozdań z realizacji misji. Oddzielny fragment dotyczy właśnie TVP, gdzie, prawdę mówiąc, KRRiT ograniczyła się wyłącznie do kwestii ilościowych, natomiast w ogóle pominęła kwestię jakościową - mówił. - Podczas kiedy wiemy skądinąd właśnie z tych odpowiedzi na skargi (członków Rady Programowej TVP - PAP), że również i KRRiT negatywnie ocenia realizację misji w zakresie właśnie art. 21 - wyjaśnił. - Pozostanie tylko przy tym, że zwracamy nadawcy uwagę na to, że tutaj powinien dostosować się do przepisów ustawy - to jest zdecydowanie mało, jeśli chodzi o regulatora, który, chociażby, przydziela środki na realizację misji - podkreślił Luft, dodając, że "tu jest duża niespójność w sprawozdaniu KRRiT".