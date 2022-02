"Odprawiliśmy mszę i wtedy został włączony sygnał". Ojciec Tadeusz Rydzyk o przyznaniu koncesji TV TRWAM

15 lutego minęło osiem lat, odkąd TV TRWAM jest na multipleksie. Ojciec Tadeusz Rydzyk na antenie "Radia Maryja" przekonywał, że jest to zasługa milionów Polaków, którzy stanęli w obronie stacji. - To jest zwycięstwo Pana Boga i wszystkich ludzi, którzy włączyli się w tę sprawę, by w Polsce była większa wolność słowa, wolność mediów i większy pluralizm – mówił redemptorysta po przyznaniu miejsca na multipleksie.