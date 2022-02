Senacka komisja ds. Pegasusa. Przesłuchują posłankę PO i ojca senatora Brejzy

We wtorek jako pierwszy przed komisją zeznawał Ryszard Brejza. Stwierdził on, że jego obserwacja była efektem zainteresowania służb działalnością syna, Krzysztofa Brejzy, senatora PO. Dodał również, że wielokrotnie wysyłano do niego, jak się później okazało, fałszywe oferty, informacje i propozycje z postaci wiadomości SMS, które zawierały linki, dzięki którym możliwe było śledzenie jego telefonu.