Senacka komisja ds. Pegasusa? "Jest problem"

Senator PiS Jan Maria Jackowski pytany był w programie "Newsroom" WP o możliwość powołania senackiej komisji specjalnej ds. Pegasusa. - Tu jest taki problem, że Senat oczywiście może powołać nadzwyczajną komisję, i przypuszczam, że takie ciało powstanie, natomiast możliwości śledcze takiej komisji są znikome w porównaniu do zinstytucjonalizowanej komisji śledczej sejmowej, która ma instrumenty, ma procedury, ma wypracowana pewną pragmatykę - wskazał. Jackowski pytany był również o projekt ustawy rekompensującej mieszkańcom wzrost cen gazu autorstwa Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk poinformował, że ma on zapewnić taki sam poziom ochrony przed podwyżkami cen gazu wszystkim mieszkańcom niezależnie od tego, czy ich lokale znajdują się w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy jednostki budżetowe. - Każdy pomysł, który będzie chronił odbiorców indywidualnych przed stosowaniem taryf gazowych, które są stosowane do podmiotów komercyjnych, gospodarczych, nieprywatnych jest moim zdaniem dobry - oznajmił senator. Pytany, czy PiS poprze projekt, odparł: "Myślę, że PiS i obóz rządzący będą się musieli zmierzyć z tym problemem, a jak to będzie rozwiązane, to jest inna sprawa". - Tu trzeba działać błyskawicznie - podkreślił Jackowski.