Sellin o PiS: nikogo cmokać nie musimy

Polityk PiS, wiceminister kultury Jarosław Sellin podkreślał w powyborczym programie Wirtualnej Polski silną pozycję swojego ugrupowani na polskiej scenie politycznej. Dodawał, że dowodem na to jest fakt, że wygrało wybory. Prowadzący program Michał Wróblewski postanowił skonfrontować jego opinię ze słowami Marcina Wolskiego, publicysty i satyryka, który za pierwszych rządów PiS był szefem Polskiego Radia, a w latach 2016 - 2017 szefem telewizyjnej Dwójki. Podczas wieczoru wyborczego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich Wolski stwierdził m.in.: "cmokajmy w pupcię Trzecią Drogę, bo to jest jedyna nasza jakakolwiek szans, że my w ogóle przeżyjemy". - Nikogo cmokać nie musimy, bo mamy stabilną pozycję i przeżyjemy bez tego cmokania. Jesteśmy najsilniejszym ugrupowaniem w Polsce, najsilniej ugruntowanym, kulturowo też ukorzenionym, a wręcz cywilizacyjnie, bo wiadomo, że zachód jest dziś cywilizacyjnie rozdarty, są napięcia między różnymi wrażliwościami: lewicowo-liberalnymi i konserwatywnymi, itd., i my tę drugą wrażliwość przede wszystkim reprezentujemy, a ona w Polsce jest silna, bo nawet te wyniki wyborów to pokazały - odparł Jarosław Sellin.

