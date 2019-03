Seksafera z Niesiołowskim. Polityk zwierza się, jak teraz reagują na niego ludzie

Poseł Stefan Niesiołowski zwierzył się "Newsweekowi", jak po ujawnieniu historii związanych z domniemaną seksaferą, reagują na jego widok zwykli ludzie. Okazuje się, że wcale nie utracił sympatii. Najwyżej czasem ktoś zauważa z ironią "O! Niesiołowski".

Wywiad ze Stefanem Niesiołowskim to główny temat najnowszego wydania tygodnika "Newsweek" . Ukaże się w poniedziałek. Polityk kojarzony z PO, a obecnie poseł ugrupowania PSL-UED mierzy się z trudnym dla siebie tematem w rozmowie z Tomaszem Lisem .

Pytany, jak ludzie reagują na niego po doniesieniach seksaferze , odpowiada: - Bardzo uprzejmie. Na sto sympatycznych uśmiechów, słów poparcia, to jedno, dwa są negatywne. Pukanie się w czoło. Zdanie „rozkradliście Polskę”. Coś takiego.

- A czasem są personalnie negatywnie? Nawiązujące do ostatnich wydarzeń? - dopytuje Tomasz Lis. - O tym nie chciałbym mówić. Ale nie. Takich nie miałem. „O, Niesiołowski” z takim ironicznym tonem, to się zdarza, ale jedno na sto, może osiemdziesiąt - dodaje polityk.

Dlaczego nazwał Schetynę kreaturą

Jak wynika z wywiadu, w Platformie Obywatelskiej dużo wcześniej mówiono już o kulisach seksafery. Przypomnijmy, Niesiołowski miał kilka lat wcześniej przyjmować korzyści majątkowe w postaci usług seksualnych, w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów.

Niesiołowski ma teraz żal do Grzegorza Schetyny. Za to, że po ujawnieniu seksafery pogrążył go komentarzem, "w sejmie mówiono o tym już dawno".