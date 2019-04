"Seks - taśma z politykiem PiS jest dobrej jakości". Mamy informacje o nagraniu

Jak ustaliła Wirtualna Polska, proceder nagrywania polityków, samorządowców, biznesmenów w agencjach towarzyskich na Podkarpaciu kwitł przez lata w najlepsze. – Taśm może być kilka tysięcy. Kluczowe nagranie jest dobrej jakości – mówi nam oficer służb znający kulisy afery z udziałem CBA i prominentnych polityków PiS.

Politycy mieli być nagrywani w agencjach towarzyskich na Podkarpaciu (East News, Fot: Wojciech Kamiński)

Jest 2016 rok. Obecny szef CBA Ernest Bejda wzywa do gabinetu agenta Biura Wojciecha Janika. To funkcjonariusz, który w krótkim czasie otrzymał nadzwyczajne uprawnienia służbowe. Oficjalnie, by mógł udać się na południe Polski i zająć się tzw. aferą podkarpacką, w którą zamieszani byli znani politycy, przedstawiciele służb, prokuratury, a także biznesmeni. Nieoficjalnie, by szukać "haków” na byłego szefa CBA Pawła Wojtunika i jego ówczesnych podwładnych, dyrektorów delegatur Roberta Płoszaja i Roberta Gawrysia.

Kamera wszystko dobrze nagrała

Przy okazji Bejda wysyła Janika, by sprawdził m.in. czy są nagrania z udziałem polityków PiS w agencjach towarzyskich. To właśnie wtedy, szef CBA informuje Janika, że "takich taśm mogą być tysiące”.

Informatorem Janika, a dokładniej Osobowym Źródłem Informacji (OZI) zostaje jeden z funkcjonariuszy służb pracujących na Podkarpaciu. To on udostępnia mu nagranie z prominentnym politykiem PiS. Na nagraniu z 2014 roku miał on uprawiać seks z ukraińską prostytutką. Według zawiadomienia do prokuratury generalnej, które złożyła pełnomocnik Wojciecha Janika, nagrany miał zostać marszałek Sejmu, a wówczas poseł PiS Marek Kuchciński. A Kancelaria Sejmu stanowczo zaprzecza tym informacjom i w odpowiedzi zawiadamia prokuraturę.

Oficer znający kulisy sprawy: - Nagranie jest dobrej jakości. Prawdopodobnie zostało sporządzone w agencji na tzw. Zameczku pod Rzeszowem. To znany, oddalony kilkadziesiąt kilometrów od miasta zespół pałacowy, z luksusowymi pokojami. Dziewczyna na nagraniu ma blond włosy, mogła nosić perukę z jasnymi włosami. Wygląda co najwyżej na 15 lat. Kamera została sprytnie umieszczona, zamontowana prawdopodobnie w ścianie – na wysokości łóżka. Z takiej perspektywy jest nagranie. Trwa kilkanaście minut – mówi nam nasze źródło.

- W Zameczku często dochodziło do takich imprez z udziałem polityków i biznesmenów. Dziewczyny były dowożone na życzenie klientów. Najczęściej były to Ukrainki, które miały wyrobioną kartę pobytu na sześć miesięcy albo dłużej. Proceder ściągania dziewczyn trwał przez długi czas – dodaje nasz rozmówca.

Według naszych informacji, na początku następnego tygodnia, jedna ze stacji telewizyjnych opublikuje udokumentowany materiał, potwierdzający opisywany przez nas proceder.

Oficer CBŚ stał za nagrywaniem

Podkarpackie domy publiczne, w tym i ten przez nas opisywany, miały być ochraniane przez byłego funkcjonariusza CBŚ Daniela Ś. Miał on zajmować się sprowadzaniem prostytutek, głównie z Ukrainy. W 2016 roku Daniel Ś. razem z byłym naczelnikiem CBŚ w Rzeszowie Krzysztofem B. trafili do aresztu. Zdaniem prokuratury, mieli przekroczyć uprawnienia oraz brać łapówki od ukraińskich właścicieli agencji towarzyskiej "Olimp” w Budziwoju. A Daniel Ś. dodatkowo miał pomagać Ukraińcom w sprowadzaniu prostytutek do Polski i brał za to pieniądze. Według informacji Wirtualnej Polski, były oficer CBŚ jest już na wolności i pracuje jako prywatny detektyw. Zajmuje się m.in. tropieniem małżeńskich zdrad.

- Wszyscy wiedzieli, że Daniel Ś. nagrywał osoby w domach publicznych: polityków, funkcjonariuszy. Ustaliłem, że co jakiś czas wyjeżdżał na Ukrainę. Wywoził pieniądze, żeby je zdeponować w banku na Ukrainie (...) Ale nie tylko pieniądze. Oprócz tego woził nagrania. Szef CBA Ernest Bejda mi przekazał, żeby to zweryfikować. Chciał wiedzieć, gdzie są nagrania, bo o tym, że one są, wiedzieli wszyscy. To nie była żadna tajemnica. Chodziło o zlokalizowanie miejsca – mówił Wojciech Janik w rozmowie z "Faktem”.

Jak twierdzi Janik, płyta z nagraniem polityka PiS została zdeponowana w jego sejfie. Jego zdaniem, skrytkę opróżniono, a nagranie zniknęło.

Po wybuchu afery w CBA, od swojego byłego agenta, odcięło się kierownictwo Biura. - Tezy, o których mówi Wojciech Janik, były weryfikowane przez CBA. Nie potwierdzono opisywanych przez byłego funkcjonariusza wydarzeń – informował rzecznik Biura Temistokles Brodowski.

CBA złożyło również zawiadomienie do prokuratury regionalnej w Warszawie o popełnieniu przestępstw przez Wojciecha Janika. Dotyczyło ono poświadczenia nieprawdy i złożenia zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie.

Z kolei w Sejmie minister Maciej Wąsik, mówił, że były agent Wojciech Janik, podczas swojej służby od maja 2016 r. do maja 2018 r. "nigdy nie zarejestrował materiałów w formie elektronicznej, w formie płyt”. – Nie ma żadnego dokumentu i dowodu na to, że pozyskał jakiekolwiek nagrania i je zarejestrował jako materiały niejawne CBA – mówił Wąsik. Zdaniem ministra, były oficer leczył się psychiatrycznie między 2012 a 2016 rokiem. Korzystał też ze zwolnienia z pracy od psychiatry; w sumie ponad 100 dni zwolnienia.

Według pełnomocnika Wojciecha Janika: mecenas Beaty Bosak – Kruczek, informacje przekazywane przez polityków PiS nie mają pokrycia w rzeczywistości.

– Nie jest prawdą, że Wojciech Janik kiedykolwiek leczył się na choroby psychiczne oraz zataił ten fakt w procesie rekrutacyjnym w CBA. W czasie procesu, oraz później gdy już pełnił służbę, Wojciech Janik podlegał rutynowym badaniom przez lekarzy psychiatrów w szpitalu MSWiA, którzy nie potwierdzili u niego żadnych zaburzeń psychicznych - mówi Wirtualnej Polsce mec. Beata Bosak – Kruczek.

- Przebywanie na zwolnieniu lekarskim z powodu zespołu stresu pourazowego nie oznacza, że pacjent cierpni na zaburzenia psychiczne i stanowi nadużycie ze strony ujawniających takie informacje – dodaje mec. Beata Bosak – Kruczek.