Sekretne pomieszczenie za ścianą w domu. Straż Graniczna pokazała, co było w środku

Niespodziewany finał akcji na prywatnej posesji. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry uzyskali informację, że na posesji 39-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego mogą znajdować się narkotyki i wyroby akcyzowe nielegalnego pochodzenia. Postanowiono to sprawdzić i w środę 27 września przeszukano pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze pod wskazanym adresem. Wcześniejsze wieści potwierdziły się, jednak funkcjonariusze nie spodziewali się, że mężczyzna może ukrywać narkotyki i nielegalny towar w specjalnie zbudowanej skrytce. Straż Graniczna udostępniła nagranie z przeszukania i widać na nim, że za betonową ścianą wyłożoną płytkami łazienkowymi znajdywało się pomieszczenie, gdzie 39-latek przechowywał m.in znaczne ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy o szacunkowej wartości ponad 100 tys. złotych. Co więcej, odkryto też karabin z osprzętem i 105 sztuk ostrej amunicji. "Mężczyzna został zatrzymany, a w trakcie prowadzonych czynności przyznał się, że przedmioty znalezione podczas przeszukania należą do niego. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą kłodzcy policjanci. Mieszkaniec powiatu kłodzkiego został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności" - brzmiało oświadczenie Straży Granicznej.