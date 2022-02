Sekretarz stanu USA: Biden jest gotowy na spotkanie z Putinem w każdej chwili

- Wszystko zmierza do opisywanej przez nas inwazji - oświadczył Antony Blinken w niedzielnym programie CNN "State of the Union". Amerykański sekretarz stanu podkreślił przy tym, że prezydent Joe Biden jest gotów rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w każdej chwili, jeśli ma to doprowadzić do deeskalacji napięcia.