Sekretarz ONZ punktuje Izrael. "To prawdziwy problem"

RB ONZ zawiodła Guterresa

Guterres powiedział też, że oczekiwał więcej od Rady Bezpieczeństwa ONZ, która w piątek przyjęła rezolucję wzywającą do podjęcia kroków pozwalających na nieograniczony dostęp Palestyńczyków do pomocy humanitarnej oraz stworzenia warunków dla trwałego przerwania działań wojennych, jednak nie wezwała do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem.