Sekretarz Generalny ONZ mówi o jądrowej "trumnie". "Wyciek radioaktywnych odpadów"

Antonio Guterres odniósł się do zbudowanej w ubiegłym stuleciu betonowej kopuły na atolu Enewetak na Wyspach Marshalla. Określił ją mianem "trumny", z której dochodzi do wycieku promieniotwórczych odpadów do Oceanu Spokojnego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kopuła Cactus Dome w atolu Enewetak na Wyspach Marshalla (Getty Images, Fot: The Asahi Shimbun)

Betonowa kopuła zwana Cactus Dome zawiera odpady z testów broni jądrowych. Została zbudowana pod koniec lat 70. Na wyspie Runit w atolu Enewetak na Wyspach Marshalla doszło w latach 1946-58 do wielu wybuchów nuklearnych. Stany Zjednoczone dokonały tutaj detonacji bomby wodorowej "Bravo", która była około 1000 razy mocniejsza niż bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę.

Sekretarz generalny ONZ podczas spotkania ze studentami w Fidżi wyraził obawy, że z jądrowej "trumny" dochodzi do wycieku radioaktywnych odpadów do Oceanu Spokojnego - podaje cbsnews.com. W przeszłości wiele osób było stamtąd siłą ewakuowanych, jednak tysiące innych zostało i było narażone na promieniowanie. Pod kopułą składowana jest zanieczyszczona ziemia i gruz z eksplozji bomb.

Wszystko zostało umieszczone w kraterze i przykryte betonową kopułą o grubości ok. 45 cm. Cactus Dome było traktowane jedynie jako tymczasowe rozwiązanie i nigdy nie doszło do uszczelnienia dna krateru. Przez to istnieją obawy, że odpady są wymywane do Pacyfiku. Przez dziesięciolecia doszło do wielu pęknięć i istnieje obawa, że konstrukcja może się rozpaść po uderzeniu tropikalnego cyklonu.

maps.google.pl Podziel się

Zobacz także: Belka zdradza, co należy zrobić z programami socjalnymi PiS

Źródło: cbsnews.com