Hiroszima: 73 rocznica wybuchu bomby atomowej

W poniedziałek rano czasu lokalnego w Hiroszimie uczczono pamięć ofiar wybuchu bomby atomowej. 6 sierpnia 1945 r. Stany Zjednoczone dokonały ataku atomowego na Japonię.

73 rocznica wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie

Burmistrz Hiroszimy wyraził nadzieję na denuklearyzację Korei Północnej. Szansa na to pojawiła się po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Matsui apelował także o stworzenia świata bez broni atomowej i zachęcał do większego zaangażowania się w ten proces Japonii.

„Little Boy” i jego skutki

Liczba ofiar wybuchu i skutków promieniowania do dziś jest sporna. Japończycy szacują, że do końca października 1945 r. śmierć poniosło od 90 do 166 tys. mieszkańców, a połowa z nich zginęła 6 sierpnia. Spośród 76 tys. budynków w Hiroszimie, 70 tys. zostało zburzonych lub uszkodzonych, w tym 48 tys. zniszczono całkowicie.

Atak na Nagasaki

Jednak „Little Boy” nie doprowadził do kapitulacji Japonii. W związku z tym Stany Zjednoczone podjęły decyzję o zrzuceniu kolejnej bomby atomowej, tym razem na Nagasaki. Ataku dokonała superforteca „Bockscar”, 9 sierpnia 1945 r. Bilans ofiar w porównaniu z pierwszym nalotem okazał się mniejszy. W wyniku wybuchu i jego skutków do końca października 1945 r. zginęło od 39 do 80 tys. osób. Amerykańskie naloty w dużym stopniu przyczyniły się do ostatecznej kapitulacji Japonii podczas II wojny światowej.