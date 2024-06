Sekcja zwłok polskiego żołnierza. Jej wyniki mogą zmienić kwalifikację czynu

W związku z tragedią jeszcze w czwartek przekazana została nota protestacyjna na ręce białoruskiego chargé d'affaires. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział na spotkaniu z wyborcami w Poznaniu, że wszytko wskazuje na to, że śmierć polskiego żołnierza nie jest przypadkiem, lecz rezultatem. - To nie jest indywidualna decyzja tych bandytów, którzy napadli na naszego żołnierza. Oni są do tego przez stronę białoruską szkoleni - powiedział Sikorski.