"Sejmowa liga mistrzów". Tak zarabiają posłowie w podkomisjach

Polityk za przewodniczenie podkomisji zarobił już niemal 13 tys. zł brutto. "Fakt" porównał jego zarobki do zarobków w świecie sportu nazywając to "sejmową ligą mistrzów". Według gazety 13 tys. zł brutto za jedynie 5 minut pracy to w przeliczeniu na stawkę godzinową 153 tys. zł, czyli więcej niż w podobnym czasie zarabia najlepiej opłacany piłkarz na świecie Cristiano Ronaldo.